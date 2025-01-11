Alacak tartışmasında kan aktı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Karaova'da iddiaya göre, Aşkın Büyükaşık (33), Mehmet B. ile Mustafa İ. arasında alacak meselesinden tartışma başladı.

ALACAK MESELESİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet B. ile Mustafa İ. Büyükaşık'ı darbedip bıçakladıktan sonra otomobille olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Büyükaşık tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, 5 saatlik kaydı izleyerek, şüphelilerin kaçtığı güzergahı tespit etti. Belirlenen adreste yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mehmet B. ile Mustafa İ'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.