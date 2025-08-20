Muğla'da Alabora Olan Teknedeki 2 Çocuk Kayboldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas ilçesi açıklarında alabora olan teknedeki 6 kişi kurtarılırken, 2 çocuk kayboldu. Kurtarma çalışmaları hava destekli olarak sürdürülüyor.

MUĞLA'nın Milas ilçesi açıklarında alabora olan teknedeki 6 kişi kurtarılırken, 2 çocuk kayboldu. Kayıp çocuklar için hava destekli arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Ören açıklarında meydana geldi. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu 5.5 metre uzunluğundaki fiber tekne alabora oldu. Teknedekiler denize düşerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayda 3 kişi sahil güvenlik botuna alınırken, 3 kişi de kayalıklara yüzerek kurtuldu. Kayıp olan 2 çocuğun bulunması için sahil güvenlik ekipleri 1 helikopter, 3 bot ve 2 dalış timi ile havadan ve denizden arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi

Memur zammı için hükümete rakam önerdi: Gelin bunu yapın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu

Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.