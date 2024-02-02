Muğla'da 92 yaşındaki kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 1. kattaki dairenin balkonundan düşen 92 yaşındaki Ayşe Ölmez hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, oturduğu 1'inci kattaki dairenin balkonundan düşen Ayşe Ölmez (92), hayatını kaybetti. Ölmez'in düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, bugün sabaha doğru Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Ayşe Ölmez'in dengesini düştüğünü görenlerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen Ayşe Ölmez'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ölmez'in düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.