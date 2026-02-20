Haberler

Milas'ta mahsur kalan 44 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgelerde 44 kaçak göçmen kurtarılırken, Geren Koyu'nda 33 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler, gerekli işlemler için göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, karadan ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 44 kaçak göçmen kurtarıldı. Aynı gün Geren Koyu yakınlarında ise 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Şubat saat 11.05'te Milas'a bağlı Kazıklı Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup kaçak göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, mahsur kalan 19'u çocuk 44 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler aynı gün saat 19.45'te Milas'a bağlı Geren Koyu mevkisinde de bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Bölgeye Ören Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kara üzerinde tespit edilen 1'i çocuk 33 kaçak göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
