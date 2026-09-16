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Muğla'da 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan ihraç polis yakalandı

Muğla'da 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan ihraç polis yakalandı
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MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, FETÖ’ye üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru M.G., polis ekipleri tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru M.G., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru M.G.'nin Dalaman ilçesinde olduğunu belirledi. M.G., dün düzenlenen operasyonla yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından M.G., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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