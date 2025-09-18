Haberler

Muğla'da 56 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında sahil güvenlik, yelkenli teknede 29'u çocuk toplam 56 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 4 şüpheli göçmen kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kıyıkışlacık açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, hareket halindeki yelkenli teknede 29'u çocuk 56 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekibiyle müştereken yapılan takip neticesinde de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla karada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

