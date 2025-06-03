Muğla'da 5,8 Büyüklüğünde Deprem: 34 Yaralı

Muğla'da 5,8 Büyüklüğünde Deprem: 34 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Marmaris'te 34 yaralı olduğunu açıkladı. Ekipler sahada tarama çalışmalarına başladı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de saat 02.17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar Marmaris'te depremin ardından panikle bulunduğu yerlerden atlayan 34 yaralı var." dedi.

Vali Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini, Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyledi.

Depremin ardından ekiplerin sahada tarama çalışmasına başladığını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Marmaris'te depremin ardından panikle bulunduğu yerlerden atlayan 34 yaralı var. Hastanede müdahaleleri yapılıyor. Marmaris'te iki binada da çatlak oluştuğu ihbarı aldık. Marmaris'te bazı direkler devrilmiş. Fethiye ilçesinde de bir kişi pani atak geçirerek hastaneye alındı. Müdahalesi sürüyor."

Akbıyık, tüm ekiplerin Muğla ve ilçelerinde çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
Beyaz Saray: Donald Trump Türkiye'de Zelenski ve Putin ile görüşmeye açık

Erdoğan'ın "Türkiye" çağrısına Trump'tan yanıt
İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu "ateşkes" şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Jose Mourinho, Mario Branco'ya veda etti

Mourinho'dan ayrılık sonrası veda mesajı
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
Galatasaray'ın kiralık yolladığı Mathias Ross için karar verildi

Galatasaray'a geri döndü
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Cinnet geçirip kucağındaki bebeğe şiddet uyguladı

Cinnet geçiren annenin bebeğine yaptıkları korkunç
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.