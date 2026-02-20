Haberler

Muğla'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahil güvenlik ekipleri 44 düzensiz göçmeni kurtarırken, 33 düzensiz göçmeni de yakaladı. Kurtarılan göçmenler arasında 19 çocuk bulunuyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milas ilçesi Kazıklı Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik botları ve Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri görevlendirildi.

Ekipler, ortak çalışmayla bölgedeki 19'u çocuk 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayrıca, Geren Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu, kolluk destek timi ve Ören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince karada tespit edilen 1'i çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

