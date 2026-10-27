Muğla'da 4 firari hükümlü, 19-26 Ekim çalışmalarıyla cezaevine teslim edildi

Muğla'da 4 firari hükümlü, 19-26 Ekim çalışmalarıyla cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 19-26 Ekim'de yürüttüğü çalışmalarla yakalandı. Yatağan, Bodrum ve Milas'ta aranan hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Muğla'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19-26 Ekim'de aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında Yatağan'da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 11 yıl 5 ay, Bodrum'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.
Milas'ta ise hırsızlık suçundan 29 yıl 2 ay, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine teslim edildi.