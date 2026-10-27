Muğla'da 4 firari hükümlü, 19-26 Ekim çalışmalarıyla cezaevine teslim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Muğla'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19-26 Ekim'de aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında Yatağan'da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 11 yıl 5 ay, Bodrum'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.

Milas'ta ise hırsızlık suçundan 29 yıl 2 ay, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA