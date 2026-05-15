Muğla'da 33 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hakkında 33 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.A., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 dosyadan hakkında 33 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'nın Menteşe'de olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır