Muğla'da 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bir bölgede yakalanan 29 düzensiz göçmenden 15'i çocuk. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Korsan Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Ekipler tarafından 15'i çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
