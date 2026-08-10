Marmaris'te 25 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye hazırlanan 25 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 04.40 sıralarında Marmaris Marina mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 25 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelileri hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı