Muğla'da 23 Nisan coşkusu

Güncelleme:
MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Menteşe'deki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na saat 09.00'da çelenk konulmasıyla başladı. Buradaki törenin ardından kutlamalar, Dumlupınar İlkokulu'nun bahçesinde devam etti. Programa Muğla Valisi İdris Akbıyık, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Ercan Arslan, protokol üyeleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Yoğun katılımın olduğu tören, şiirlerin okunması öğrencilerin dans ve halk oyunları gösterilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
