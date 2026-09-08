Haberler

Muğla'da 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'da 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A'yı Dalaman'da yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk tepki

12 ülkenin İsrail kararına Türkiye'den ilk tepki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu

Ters kelepçe ile alınan Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı

Yüzlerce ev tahliye edildi, kara yolu trafiğe kapatıldı
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

Bu kareyi paylaştı, düştüğü nota beğeniler yağmur gibi
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Apple'dan yıllar sonra bir ilk! Fiyatı dudak uçuklatacak

Telefon dünyasında bir ilk gerçekleşiyor! Fiyatı ise cep yakacak