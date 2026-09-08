Muğla'da 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A'yı Dalaman'da yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA