Muğla'da 150 Çocuğa Hacivat ve Karagöz ile Trafik Eğitimi Verildi

Muğla'nın Datça ilçesinde, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 150 çocuğa Hacivat ve Karagöz figürleri kullanılarak trafik eğitimi verildi. Eğitimde trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, okul servis kuralları ve koruyucu donanımların kullanımı gibi konular ele alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 150 çocuğa 'Hacivat ve Karagöz' figürleri kullanılarak trafik eğitimi verildi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından Aktur Tatil Sitesin'de toplamda 150 küçük yaştaki çocuğa trafik eğitimi verildi. Hacivat ve Karagöz figürleri kullanılarak verilen görsel eğitimde; özellikle trafik ışıkları, yaya geçidi kullanımı, okul servis kuralları, bisiklet ve elektrikli bisiklet ile koruyucu donanımların kullanımı hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim sonunda çocuklardan gelen sorular cevaplandırılırken, miniklere dedektif polis kartları ve eğitici broşürler dağıtıldı. - MUĞLA