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Muğla'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Muğla'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Ağır Ceza İlamat Masasınca "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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