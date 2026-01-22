Haberler

Muğla'da 12 gündür haber alınamayan kişi aranıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 10 Ocak'ta evinden ayrılan 43 yaşındaki Şakir Şunka için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışmaları sürdürülüyor. Şunka'nın terk edilmiş aracı bulundu, ancak arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 12 gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

Çaykenarı Mahallesi'nde yaşayan Şakir Şunka (43), 10 Ocak'ta evinden ayrıldı. Şunka'nın geri dönmemesi ve telefonla ulaşılamaması üzerine ailesi durumu 16 Ocak'ta jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince gönüllülerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Şunka'nın aracı dün, Bayır Mahallesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.

Aracın bulunduğu bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamaması üzerine araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Ekiplerin, elde edilen bulgular doğrultusunda arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi

Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı

Galatasaray için kötü haberi verdi
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı

Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi

Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu