Muğla'da 12 gündür haber alınamayan kişi aranıyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 10 Ocak'ta evinden ayrılan 43 yaşındaki Şakir Şunka için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışmaları sürdürülüyor. Şunka'nın terk edilmiş aracı bulundu, ancak arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 12 gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.
Çaykenarı Mahallesi'nde yaşayan Şakir Şunka (43), 10 Ocak'ta evinden ayrıldı. Şunka'nın geri dönmemesi ve telefonla ulaşılamaması üzerine ailesi durumu 16 Ocak'ta jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince gönüllülerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.
Şunka'nın aracı dün, Bayır Mahallesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.
Aracın bulunduğu bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamaması üzerine araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Ekiplerin, elde edilen bulgular doğrultusunda arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.