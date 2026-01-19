Haberler

Muğla'da adaylık sürecini tamamlayan 100 memur için yemin töreni düzenlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde adaylık süreçlerini tamamlayan 100 personel, düzenlenen törenle yemin ederek asil memurluğa atandı. Törende konuşan Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, memuriyetin büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde adaylık süreçlerini başarıyla tamamlayan 100 personel, düzenlenen törenle yemin ederek asil memurluğa atandı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, itfaiye daire başkanlığından 79, zabıta daire başkanlığından 14, sivil memur kadrolarından 7 olmak üzere 100 personel yemin etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, törendeki konuşmasında, memuriyetin sadece bir meslek değil, büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Yılmaz, edilen yeminlerin sadece bir kamu görevi üstlenmenin ötesinde, darda ve zorda kalındığında karar verme sürecinde her zaman yol gösterecek bir pusula olduğunu ifade etti.

Aileleri ve yeni memurları tebrik eden Yılmaz, çıkacakları yolda vatandaşın hakkını ve hukukunu ön planda tutan, sorumluluklarının farkında olacağına inandığı personellere çalışma hayatlarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
