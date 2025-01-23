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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Lokma Hayrı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Lokma Hayrı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangında hayatını kaybedenler için Kurşunlu Camisi bahçesinde lokma hayrı düzenledi. Belediye Başkanı Aras, acıların paylaşılmasının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için lokma hayrı yaptı.

Kurşunlu Camisi'nin bahçesindeki lokma dağıtımında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, acıları paylaşmanın toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine ifade etti.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır dileyen Aras, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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