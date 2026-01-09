Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aras, mesajında, basının halkın doğru, güvenilir ve zamanında bilgiye erişim hakkını güvence altına alan, denetimi mümkün kılan ve demokrasinin sağlıklı işlemesini sağlayan temel kurumlardan biri olduğunu ve bu yönüyle basının gücünün tüm kurumların ilerletici gücünü doğrudan etkilediğini ifade etti.

Özgür, tarafsız ve eleştirel bir basının varlığını, hem kent hem de ülke için demokrasinin gelişmesini sağlayan, denetimi güçlendiren ve toplumsal güveni besleyen temel bir ilerleme dinamiği olarak gördüğünü belirten Aras, eleştirinin, yönetimleri zayıflatan değil doğru zeminde güçlendiren demokratik bir araç olduğunu kaydetti.

Aras, mesleğini büyük bir emek ve özveriyle, çoğu zaman zor koşullar altında sürdüren tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.