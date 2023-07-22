Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'den Lozan Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümü Mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 24 Temmuz 1923'de imzalanan Lozan Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Kurtuluş Savaşı'nın cephede kazanılmasından sonra Lozan Antlaşması ile masa başında da Türkiye Cumhuriyeti'nin galip geldiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bu önemli antlaşmada emekleri olan herkesi saygıyla andıklarını belirtti. Başkan Gürün, "Atatürk önderliğinde Türk Milleti Kurtuluş Savaşı'nda 7 düvele kafa tutmuş ve tüm dünyaya örnek olan bir destan yazmıştır. Cephede hiçbir şekilde galip gelemeyen milletler Lozan'da Türk Milleti temsilcilerini yenebileceklerini zannetmişler, Atatürk'ün talimatları, TBMM'nin yetkileri ile Lozan'da ülkemizi temsil eden İsmet İnönü'nün başarısıyla geri püskürtülmüşlerdir. Bağımsızlığına düşkün Türk Milleti'nin vatanı için cephede verdiği mücadelenin benzeri Lozan'da masa başında verilmiş, ülkemizin tüm bağımsızlık hakları kazanılmıştır. Bundan 100 yıl önce imzalanan Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu, bizlerin de şeref madalyasıdır. Bu anlaşmada emeği geçen başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, anlaşmayı imzalayan İsmet İnönü ve Türk heyetini saygıyla anıyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN