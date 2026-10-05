Muğla Bodrum'da orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Mumcular Mahallesi Çocuk Mezarı mevkiindeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ile hava araçları sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı