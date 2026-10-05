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Muğla Bodrum'da orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

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Muğla Bodrum'da orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Mumcular Mahallesi Çocuk Mezarı mevkiindeki ormanda saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye arazöz, itfaiye ve hava araçları sevk edilirken ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Mumcular Mahallesi Çocuk Mezarı mevkiindeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ile hava araçları sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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