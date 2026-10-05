Muğla Bodrum'da orman yangını yaklaşık 2,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

Muğla Bodrum'da orman yangını yaklaşık 2,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki orman yangınına 2 uçak, 6 helikopter, 18 arazöz ve 102 personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü, soğutma sürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 6 helikopter, 18 arazöz, 102 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı