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Muğla Bodrum'da orman yangını yaklaşık 2,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

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Muğla Bodrum'da orman yangını yaklaşık 2,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı
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Muğla’nın Bodrum ilçesindeki orman yangınına 2 uçak, 6 helikopter, 18 arazöz ve 102 personelle havadan ve karadan müdahale edildi. Yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü, soğutma sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 6 helikopter, 18 arazöz, 102 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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