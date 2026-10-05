Muğla Bodrum'da orman yangını yaklaşık 2,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

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KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 6 helikopter, 18 arazöz, 102 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı