Muğla Bodrum'da Makine Arızası Nedeniyle Sürüklenen Teknede 2 Kişi Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 28 metrelik teknenin Bodrum Karaada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. İçerisinde 2 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Bodrum Kalesi açıklarına demirletildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 28 metrelik teknenin Bodrum Karaada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.
İçerisinde 2 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Bodrum Kalesi açıklarına demirletildi.