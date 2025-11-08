Haberler

Muğla Belediye Başkanı Atatürk'ü Anma Mesajı Yayımladı

Muğla Belediye Başkanı Atatürk'ü Anma Mesajı Yayımladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılında anma mesajı yayımladı. Aras, Atatürk'ün önemini vurgulayarak, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılacağını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Aras, mesajında, ülkenin en zor şartlarında, bütün imkansızlıklara rağmen bağımsızlığa ve aydınlık yarınlara inanan, millete önderlik ederek milli mücadeleyi zafere ulaştıran ve bu zaferi Cumhuriyetle taçlandıran Atatürk'ün, dünya tarihinin gördüğü en önemli liderlerden biri olduğunu belirtti.

Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyete yürüdüğü yolun, muasır medeniyetler seviyesini de aşan çağdaş, laik, demokratik ve tam bağımsız bir Türkiye yolu olduğunu ifade eden Aras, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Atamızın manevi mirasçısı olmak, onun yapmak ve başarmak istedikleri için aklın ve bilimin ışığında durup dinlenmeden çalışmaktan geçer. Bizler de bu bilinçle her alanda daha güçlü, daha üretken, daha adil bir Muğla ve Türkiye için durmaksızın çalışacak, Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatmaya, Cumhuriyetimizi daha da ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Fikirleri ve idealleriyle bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam eden Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.