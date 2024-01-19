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Muğla, Antalya ve Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

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Muğla merkezli olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silahlar, uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

MUĞLA merkezli Antalya ve Mardin'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde örgütlü olarak uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Antalya'dan temin edilen uyuşturucu maddelerin, eğlence mekanlarında satıldığını belirleyen ekipler, Muğla, Antalya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kılıç, 122 fişek, bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi, 10 milyon lira değerinde senet, boş senet koçanı, 3 tapu, pos cihazı, 3 bilgisayar ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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