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Türkiye'nin incilerinden biri! Akbük'de halk plajı ücretsiz olarak hizmete açıldı

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Muğla'da yer alan Akbük sahilinin girişinde ziyaretçilerden ücret alan kulübe, belediye tarafından cezai işlem sonrasında kaldırılmıştı. Halk plajı olarak belirlenen alanların açıldığı plajda artık otopark dışında ücret alınmayacak.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Akbük sahilinin halk plajı olarak belirlenen bölümleri, ücretsiz olarak ziyaretçilerin kullanımına sunuldu.

Menteşe Kaymakamlığı ve Menteşe Belediyesi ekiplerince sahilde yapılan çalışmayla, halk plajı olarak belirlenen alanlar boşaltıldı. Akbük'te, otopark hariç halk plajına girişte ücret alınmayacağı belirtildi. Tehlike yarattığı gerekçesiyle 09.00 ila 18.00 saatleri arasında bölgeye araç girişine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Sahile girişte ziyaretçilerden ücret alınan kulübe, Menteşe Belediyesince uygulanan cezai işlem sonrasında kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

mehmet arif inci:

Bir şeyin ücretsiz olması her zaman iyi olmayabilir .

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