Müge Anlı'da ortalığı karıştıran sözler: Devlet Afgan damadıma ev verdi

Türkiye'ye gelen göçmenlere devlet tarafından maddi yardım yapıldığı iddialarına bir yenisi daha eklendi. Müge Anlı'nın programına katılan Masume isimli kadın 19 Eylül tarihinde Beylikdüzü'nde kaybolan 19 yaşındaki kızını aramaya geldi. Masume, kızının Beylikdüzü'nden Afgan damadına devlet tarafından verilen evde kalırken kaybolduğunu söyledi.

DEVLET, AFGAN DAMADA EV VERDİ İDDİASI

Kızını aramaya gelen kadın, "Beylikdüzü'nde devletin verdiği bir ev var diyor damadım. Devlet nasıl bir ev vermiş bilmiyorum. Sitede kalmışlar" dedi. Ülkeye gelen sığınmacılara vatandaşlık verilerek ev sahibi yapıldığı iddiaları devam ederken Afgan damada Beylikdüzü'nde ev verildiği bilgisi sosyal medyayı ayağa kaldırdık. Ev sahibi olmak için sosyal konut projelerine başvuran vatandaşlar, ülkeye gelen sığınmacılara ev verildiği iddiasına büyük tepki gösterdi.