Haberler

İstanbul'da 7 yıldır aranan hükümlü Bursa'da yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da 'kasten öldürme' suçundan 7 yıldır aranan firari hükümlü Orhan K, Bursa'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan K, cezaevine teslim edildi.

İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan 7 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bursa'da yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince "kasten öldürme", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ile "hakaret" suçlarından 8 aranması olan, hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Orhan K'nin İstanbul'da kaldığı evlere operasyon yaptı.

Bu evlerde bulunamayan firari hükümlünün, Bursa'ya kaçtığı tespit edildi.

21 Ağustos 2019'dan bu yana aranan Orhan K, Nilüfer ilçesinin Görükle Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik

Dünya diken üstünde! Savaş sürerken Taliban'dan kritik açıklama
Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı

Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti
Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar
Fode Koita'dan canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' performansı

Canlı yayınlanan Ramazan programına damga vurdu