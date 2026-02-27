İstanbul'da 7 yıldır aranan hükümlü Bursa'da yakalandı

İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan 7 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü, Bursa'da yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince "kasten öldürme", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ile "hakaret" suçlarından 8 aranması olan, hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Orhan K'nin İstanbul'da kaldığı evlere operasyon yaptı.

Bu evlerde bulunamayan firari hükümlünün, Bursa'ya kaçtığı tespit edildi.

21 Ağustos 2019'dan bu yana aranan Orhan K, Nilüfer ilçesinin Görükle Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.