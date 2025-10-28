Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü, Eşine Şiddetten Tutuklandı
Bolu'nun Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü H.T., 3 ay önce evlendiği eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı. Eşinin şikayeti üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen H.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BOLU'nun Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü H.T., 3 ay önce evlendiği eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı.
Mudurnu'da yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü H.T., 3 ay önce evlendiği eşini çıkan tartışmada darbetti. 4 gün önce eşinin şikayeti üzerine H.T., meslektaşları tarafından gözaltına alındı. H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından Mudurnu Adliyesi'ne sevk edildi. 25 Ekim'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, hakkında idari soruşturma da başlatılan H.T., açığa alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel