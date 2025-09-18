Mudurnu'daki Tarihi Konağında Yangın Çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Seyrancık Mahallesi'nde bulunan tarihi Keyvanlar Konağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Bir dönem otel olarak kullanılan tarihi konakta iki yıl önce konaklama faaliyetlerine son verildiği için kimsenin olmadığı öğrenildi.