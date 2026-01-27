Haberler

Karla kaplı yaylada ağaçlar buz tuttu

Güncelleme:
Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Susuz Yaylası'nda etkili olan soğuk hava ağaçları buzla kapladı, donan ağaçlar muhteşem görüntüler sundu.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde yüksek kesimindeki Susuz Yaylası'nda etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar buz tuttu.

Mudurnu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde soğuk hava etkili oldu. İlçenin yüksek kesiminde yer alan karla kaplı Susuz Yaylası'nda ağaçlar buz tuttu. Beyaz örtüyle kaplanan yaylada, donan ağaçlar eşsiz manzaralar oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
