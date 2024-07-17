Mudurnu'da Sağanak Yağış Etkili Oldu
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Derelerde oluşan taşkınlar ve toprak kaymaları nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Özel İdare ekipleri çalışmalara başladı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sağanak etkili oldu.
İlçede öğleden sonra etkisini gösteren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Dodurga, Vakıfaktaş, Kavallar ve Kacık köylerinin yakınlarından geçen derelerde oluşan taşkınlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Bazı bölgelerde ise toprak kayması yaşandı.
Özel İdare ekiplerince yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma başlatıldı.