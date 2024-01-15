Mudurnu'da Odunlukta Çıkan Yangın Söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ferüz köyünde İsmail Sarımsakçı'ya ait odunluk ve fırın evi olarak kullanılan ahşap yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören Sarımsakçı, Mudurnu Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Soğutma çalışmasının yapıldığı odunlukta hasar oluştu.