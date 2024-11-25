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Mudurnu'da Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı

Mudurnu'da Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri yolları açık tutmak için çalışırken, çocuklar beyaz örtünün keyfini çıkarıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kent merkezinde üç gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kar kalınlığı ilçede 50 santimetreye ulaşırken, Mudurnu Belediyesi ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan çocuklar, kartopu oynayıp kardan adam yaparak beyaz örtünün keyfini çıkardı.

Kaynak: AA / Rahman Topçu - Güncel
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