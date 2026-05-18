Mudurnu'da Kalp Krizi Geçiren Jandarma Üsteğmen Toprağa Verildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol (27) için askeri tören düzenlendi. Cenazesi memleketi Konya'ya gönderildi.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol'un (27) cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.

Mudurnu'da 3 yıldır İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Üsteğmen Oğuzhan Varol, dün sabah saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Varol, ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Varol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Genç yaşta vefat eden Varol için sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Törene Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile protokol üyeleri, Varol'un silah arkadaşları ile yakınları katıldı. Okunan duaların ardından Varol'un Türk bayrağına sarılı naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
