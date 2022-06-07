Mudurnu'da Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı - Haberler

Mudurnu'da Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince hazırlanan ürünler sergide beğeniye sunuldu. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince hazırlanan ürünler sergide beğeniye sunuldu. Belediye düğün salonunda açılan sergide, 13 kursiyer tarafından yıl içerisinde yapılan iğne oyası ve takı tasarımı gibi ürünler yer aldı. Açılışa, İlçe Kaymakamı Fatih Çevik, Belediye Başkanı Necdet Türker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ümit Kavgacı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemali Özlü, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Kursiyerlere teşekkür eden Özlü, emeklerinin boşa gitmediğini ifade etti. Sergi, 9 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek. AA / İlhami Çetin - Güncel Güncel Haberler

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