Hafif ticari araç şarampole devrildi; 4 yaralı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Mudurnu-Nallıhan kara yolunun Aynalıkaya mevkisinde meydana geldi. Nallıhan istikametinden Mudurnu yönüne seyreden 41 AZE 901 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü S.T.'nin (26) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü S.T. ile araçtaki R.T. (48), M.D. (71) ve İ.D. (20), yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma ve Köroğlu Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı