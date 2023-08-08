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Mudurnu'da çıkan örtü yangınında 2 dönüm ormanlık alan yandı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Vakıfaktaş köyü yakınlarında çıkan örtü yangınında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangın, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından köylülerin yardımıyla söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan örtü yangınında 2 dönüm ormanlık alan yandı.

Vakıfaktaş köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine yangın mahalline Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köylülerin yardımıyla büyümeden söndürülen yangında, 2 dönüm ormanlık alan yandı.

Kaynak: AA / Mehmet Güray Mercan - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Mudurnu Bolu Güncel Haberler

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