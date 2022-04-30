Mudurnu'da barakada çıkan yangın söndürüldü
AA - İlhami Çetin - Güncel
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen yangında bir baraka kullanılamaz hale geldi.
MUDURNU, BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen yangında bir baraka kullanılamaz hale geldi.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
AA / İlhami Çetin - Güncel