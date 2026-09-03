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Mudurnu'da Kamyon Kazası: 1 Yaralı

Mudurnu'da Kamyon Kazası: 1 Yaralı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

D-160 kara yolu Hacımusalar Köyü mevkisinde Ş.Ç. idaresindeki 14 DJ 484 plakalı kamyon ile karşı istikametteki B.A. yönetimindeki 06 CNF 618 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Ş.Ç, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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