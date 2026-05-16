Bursa'da müdür yardımcısı sırtladığı engelli öğrenciyi merdivenlerden indirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulda asansörün arızalanması nedeniyle bulunduğu katta beklemek zorunda kalan bedensel engelli öğrenci, müdür yardımcısı tarafından sırtlanarak merdivenlerden indirildi.

İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu'nda öğrenim gören ve tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli bir öğrenci, okulun asansörünün arızalanması nedeniyle merdivenlerden inemedi.

Müdür Yardımcısı Abdullah Akgüneş, öğrencinin bulunduğu kata çıktı.

Akgüneş, bir süre sohbet ettiği bedensel engelli öğrenciyi tekerlekli sandalyenin üzerinden sırtına alarak, güvenli şekilde merdivenlerden indirdi. Öğrencinin arkadaşları da tekerlekli sandalyenin indirilmesine yardımcı oldu.

Olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Öğretmen olarak görevimiz"

Müdür Yardımcısı Akgüneş, AA muhabirine, öğretmen olarak görevini yerine getirdiğini söyledi.

Son 3 yıldır Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yaptığını belirten Akgüneş, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin çıkış zamanında elektrik arızası oluşmuştu. Asansör bu nedenle kısa bir süre devre dışı kalmıştı. Üçüncü katta tekerlekli sandalyeyle ders işleyen öğrencimizin çıkışta endişelenmemesi için yukarıya koştum. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Öğretmen olarak bu bizim görevimiz."