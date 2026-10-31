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Müdür ve müdür yardımcılığına sınavsız atamada 3 yıl kesintisiz görev şartı aranacak

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Müdür ve müdür yardımcılarının sınavsız atanmasına ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kadrolara sınavsız atanabilmek için alt görevlerdeki süreler hariç, ilgili görevlerde kesintisiz en az 3 yıl asaleten ve fiilen çalışmış olmak gerekecek.

Görevde yükselme sınavına tabi olmayan müdür ve müdür yardımcıları ya da daha üst yönetici kadrolarındaki personelin, görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın genel hükümlere göre atanabilmeleri için bu görevlerde kesintisiz en az 3 yıl asaleten ve fiilen görev yapmış olmaları gerekecek.

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe eklenen ek maddeye göre, görevde yükselme sınavına tabi olmayan müdür ve müdür yardımcısı ünvanlı kadro ve pozisyonlar ile bunlara denk kadro veya pozisyonlarda ya da daha üst yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunmuş olanların, bu yönetmelik kapsamında yer alan müdür ve müdür yardımcısı kadro ve pozisyonları ile bunlara denk kadro veya pozisyonlara görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın genel hükümlere göre atanabilmeleri için alt görevlerdeki çalışma süreleri hariç olmak üzere ilgili şartların taşınması ve söz konusu görevlerde kesintisiz en az 3 yıl asaleten ve fiilen görev yapılmış olması koşulu aranacak.

Kaynak: AA
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