Mudanya'nın Kurtuluşu 103. Yılında Törenle Kutlandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

İskele Meydanı'nda düzenlenen törende, Mudanya'nın işgali sırasında düşmana ilk kurşunu sıkan Şükrü Çavuş'un anıtına çelenk sunuldu, İstiklal Madalyası takdim edildi.

Törende konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya'nın bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin önemine dikkati çekerek, "Bu topraklar bağımsızlık için canını verenlerin kanıyla sulandı, cesaretleriyle aydınlandı. Bizlere düşen görev, 103 yıl önce canlar pahasına yazılan bu destanı demokrasimizle, kardeşliğimizle, birlikteliğimizle büyütmek ve gelecek nesillere taşımaktır." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yalnızca bağımsız bir vatan bırakmadığını, aynı zamanda bir sorumluluk yüklediğini vurgulayan Dalgıç, "Özgürlüğe, eşitliğe ve cumhuriyetin değerlerine her zaman sahip çıkmak, onları korumak ve gelecek nesillere devretmek en büyük emanetimizdir." dedi.