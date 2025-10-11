Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü Altan Öymen'e Verildi

MUDANYA Mütarekesi'nin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Mudanya Belediyesi tarafından verilen 'Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü' bu yıl gazeteci, yazar ve siyasetçi Altan Öymen'e layık görüldü. Temmuz ayında hayatını kaybeden Altan Öymen'in ödülünü kızı Aslı Öymen aldı.

Mudanya Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği 'Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü' programı, 'Yaşamı boyunca düşünce özgürlüğü, toplumsal barış ve insan hakları konularında sürdürdüğü ilkeli duruşu' nedeniyle Altan Öymen'e verildi. Ödülün sahibi; Murat Karayalçın başkanlığındaki, Onur Öymen, Ünal Çeviköz, Ali Er, Prof. Dr. Süha Atatüre, Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan, Gülsün Bilgehan, Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, Sedat Ergin, Murat Yetkin ve Ayşe Kulin'in yer aldığı Seçici Kurul tarafından belirlendi. Tirilye'deki tarihi Zeytinyağı Fabrikası'nın bahçesinde düzenlenen törene, Seçici Kurul Başkanı Eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, milletvekilleri, belediye başkanları, kurul üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

BARIŞIN KENTİ MUDANYA

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, barışın simgesi Mudanya'nın bu yıl da Mütareke'nin 103'üncü yıl dönümünde aynı ruhla buluştuğunu belirtti. Mudanya'nın hem Türkiye'nin kurtuluş tarihindeki hem de dünya barış diplomasi tarihindeki önemini vurgulayan Dalgıç, "Barışın kalbinde, barışın ışığında buluştuk. Barışın kenti Mudanya'ya hoş geldiniz. 103 yıl önce Türk halkı tarih yazdı. Kurtuluş Savaşı'nın büyük zaferi Mudanya'da, masa başında diplomasiyle taçlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşa, cesaret ve kararlılıkla barışı inşa ettiler. O masa, özgürlüğün simgesi, bağımsızlığın sembolü, barışın işaretidir" dedi.

BARIŞA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

'Barış Yolu Ödülü'nün önemine dikkat çeken Deniz Dalgıç, "Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü, 2022'den bu yana düşünce özgürlüğü, emek, kültür ve demokrasi alanlarında barışı inşa eden isimlere takdim ediliyor. Kalemiyle, sözüyle, vicdanıyla barışı savunan; demokrasinin ve insan onurunun sesi olmuş bir isimdi Altan Öymen. Onun yolundan yürüyen herkes barış yolculuğuna katkı veriyor" diye konuştu.

KARAYALÇIN: ÖYMEN, GAZETECİLİK KİMLİĞİNİ KORUDU

Seçici Kurul Başkanı Murat Karayalçın ise Altan Öymen'in yaşamının son anına kadar gazetecilik mesleğini sürdürdüğünü ve bu kimliğini titizlikle koruduğunu dile getirdi. Mudanya'nın barış kimliğine vurgu yapan Karayalçın, "Mudanya, bana göre savaş yolunun barış yoluna dönüştüğü kenttir. Küresel olarak Nobel Barış ödülü var ama biz yöresel olarak bunu yapabiliriz, diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'ONU KAYBETTİK AMA BEN UMUDUMU YÜKSEK TUTUYORUM'

Ödülü, Murat Karayalçın ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'tan alan Aslı Öymen, "Bu değerli ve anlamlı ödülü babam adına almaktan, barışın simgesi Mudanya'da olmaktan gurur duyuyorum. Babamı kaybedeli 3,5 ay oldu. Onu çok özlüyor, yokluğunu çok hissediyorum. Babamla çok yakındık. Yakın meslekler yapıyorduk. Ben onun izinden gittim. O benim yol göstericim, pusulamdı. Son gününe kadar memleket meselelerine katkı sunmaya devam etti. Onu kaybettik ama ben umudumu çok yüksek tutuyorum. Eğer bizi görüyorsa, babamın da mutlu olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Törende ayrıca 'İlhamın İzleri' başlığıyla Altan Öymen'in kitapları ve fotoğraflarından oluşan sergi düzenlendi.