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Mudanya'daki Özel Okulda Yangın: Engin Boztepe Hayatını Kaybetti

Mudanya'daki Özel Okulda Yangın: Engin Boztepe Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir özel okulda çıkan yangında, engin Boztepe isimli kişi dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yangının Boztepe tarafından çıkarıldığı iddiaları üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde özel bir okulda çıkan yangında Engin Boztepe (39), dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Yangını okula girdiği ve bipolar hastası olduğu öğrenilen Engin Boztepe'nin çıkardığı üzerinde duruluyor.

Mudanya İlçesi Çağrışan Mahallesi'ndeki bir özel okulun binasında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, okulda inceleme yapan ekipler, merdivenlerde bir kişiyi hareketsiz yatarken buldu. Dumandan zehirlendiği belirlenen ve olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden kişinin Engin Boztepe olduğu belirlendi. Bipolar hastası olduğu öğrenilen Boztepe'nin, girdiği okul binasında yangın çıkardıktan sonra dışarı çıkamadığı üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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