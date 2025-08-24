Mudanya'da Zeytinlikte Yangın Çıktı
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki zeytinlikte çıkan yangın, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 4 dönüm zeytinlik zarar gördü.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.
Halitpaşa Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Mudanya Arama Kurtarma (MAK), 911 Arama Kurtarma, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında yaklaşık 4 dönüm zeytinlik zarar gördü.
Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel