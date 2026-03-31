Mudanya'da yağış nedeniyle toprak kayması yaşandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan yağışlar sonucu Kaymakoba-Tirilye yolu üzerinde toprak kayması meydana geldi. Kayaların ve devrilen ağaçların ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarıyla yeniden açıldı.
Kaynak: AA / İlhan Atabey