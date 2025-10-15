Mudanya'da Üst Üste 3 Gün Yangın Çıktı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 gün üst üste aynı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.

İlçeye bağlı Yalı Mahallesi 51. Sokak'taki apartmanın garaj ve deposunda 3 gün üst üste yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangınların ardından apartmanda hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri, yangınların çıkış nedenini araştırıyor.

Bu arada apartman sakinlerinin, yangınları çıkardığı iddiasıyla bir kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.