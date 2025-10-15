Mudanya'da Üst Üste 3 Gün Yangın Çıktı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir apartmanın garaj ve deposunda 3 gün üst üste yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve apartmanda hasar meydana geldi. Apartman sakinleri, yangınları çıkardığı iddia edilen bir kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 gün üst üste aynı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.
İlçeye bağlı Yalı Mahallesi 51. Sokak'taki apartmanın garaj ve deposunda 3 gün üst üste yangın çıktı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangınların ardından apartmanda hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri, yangınların çıkış nedenini araştırıyor.
Bu arada apartman sakinlerinin, yangınları çıkardığı iddiasıyla bir kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel