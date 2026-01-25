Haberler

Su kuyusunda facia! 17 yaşındaki Efe metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

Su kuyusunda facia! 17 yaşındaki Efe metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Su kuyusunda facia! 17 yaşındaki Efe metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, su kuyusunu temizlemek için giren Seçkin A., metan gazından etkilenerek fenalaştı. Oğul Efe A. babasına yardım etmek için kuyuya inince ikisi de gazdan zehirlendi. 17 yaşındaki Efe hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlikteki su kuyusunu temizlemek amacıyla içine girip, fenalaşan Seçkin A. ve onu çıkarmak için kuyuya inen oğlu Efe A. (17), metan gazından zehirlendi. Kuyudan çıkarılan Efe A., hayatını kaybederken, baba Seçkin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zeytinlik alanda bulunan su kuyusunu temizlemek amacıyla içine giren Seçkin A., metan gazından etkilenerek fenalaştı.

METAN GAZINDAN ETKLENDİLER

Babasının durumunu fark eden Efe A., yardım etmek için kuyuya girdi ancak o da gazdan etkilenerek fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ EFE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin çalışmasıyla baba Seçkin A. ve oğlu Efe A., kuyudan çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Seçkin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılırken bilinci kapanan Efe A. ise ambulans ile Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Efe A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'ın Manchester City'den sonra yeni kurbanı Arsenal

5 gollü muhteşem düello! City'den sonra yeni kurbanları Arsenal
Yarasalardan bulaşıyor, 24 saat içinde komaya sokuyor! Belirtisi yok

Yarasalardan bulaşıyor, 24 saat içinde komaya sokuyor! Belirtisi yok
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Manchester United'ın Manchester City'den sonra yeni kurbanı Arsenal

5 gollü muhteşem düello! City'den sonra yeni kurbanları Arsenal
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

Tahliyesinin ardından bakın ilk kez nerede görüntülendi
Okan Buruk'tan üst üste flaş paylaşımlar

Okan Buruk'tan üst üste flaş paylaşımlar